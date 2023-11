Al Napoli manca quell’autostima che aveva l’anno scrorso Garcia è un po’ nervoso”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 6 novembre 2023) Martino, De Maggio, Scozzafava, Iezzo, Ugolini, Onofri, Tempestilli, De Luca, De Canio e Cravero sono intervenuti a Radio Goal, su Kiss Kiss, per parlare della squadra azzurra, die di tanto altro. Queste le loro dichiarazioni riportatate da TerzoTempo.Com Giorgio Martino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss: “L’andamento delè abbastanza normale, erano anormali i trenta punti in dieci partite delscorso. E’ troppo spontaneo il confronto conscorso, ilha otto punti in meno. Il rischio del dopo annate strepitose è che è difficile ripetersi. Bisogna dare un po’ di tempo a noi spettatori. Il, i punti l’hanno scorso li ha fatti ...