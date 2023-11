Airbnb | sequestrati oltre 779 milioni di euro «Ha evaso tasse per oltre 3 miliardi in Italia» Cosa succede ora

...in un. In Francia si trova in stato di fermo in attesa di convalida e il giudice francese - secondo il codice transalpino - ha 96 ore per decidere. È stato perquisito e sono stati...

Sequestrati oltre 779 milioni di euro ad Airbnb, la procura di Milano: "Non ha versato la cedolare secca" Il Fatto Quotidiano

Airbnb, sequestrati oltre 779 milioni di euro. «Ha evaso tasse per oltre 3 miliardi in Italia» ilmattino.it

La Gdf di Milano ha sequestrato su ordine del gip, nell'ambito di un'inchiesta della Procura per reati fiscali, oltre 779 milioni di euro ad Airbnb Ireland Unlimited Company, ...Milano, 6 novembre 2023 - La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato su ordine del gip, nell'ambito di un'inchiesta della Procura per reati fiscali, oltre 779 milioni di euro ad Airbnb Ireland Unl ...