“Airbnb evade le tasse in Italia” | sequestrati oltre 779 milioni di euro

(Di lunedì 6 novembre 2023) Un sequestro senza precedenti è stato effettuato dalla Procura di Milano nei confronti diIreland Unlimited Company per779di. La società, che gestisce la nota piattaforma di affitti brevi, è accusata di non aver adempiuto agli obblighi fiscali relativi alla cedolare secca, un’imposta sui redditi da locazione, per il periodo dal 2017 al 2021. Secondo le indagini,non ha operato come sostituto d’imposta, un ruolo previsto dalla normativana che impone alle piattaforme di riscuotere e versare il 21% dei guadagni degli affitti direttamente allo Stato. Il contenzioso giudiziario Il nodo centrale della vicenda risiede in una legge del 2017, che ha generato un prolungato contenzioso trae l’Agenzia delle Entrate ...