(Di lunedì 6 novembre 2023) Roma, 6 nov. (askanews) – La nuova(Associazione Generale Italiana), durante l’incontro che si è svolto stamattina a Roma a Palazzo Valentini, ha messo sul tavolo delle Istituzioni locali – Regione, Città Metropolitana e Roma Capitale – quattro precise e specifichedi intervento immediato adale più precisamente degli operatori del settore privato, di cui troppo spesso non viene pienamente premiato il fondamentale ruolo che comunque svolgono quali presidi culturali del territorio. In particolare,ha sollecitato la Regione a inserire direttamente nella prossima Finanziaria regionale due norme. La prima che destina ...

Roma, 6 nov. La nuova(Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), durante lincontro che si e' svolto stamattina a Roma a Palazzo Valentini, ha messo sul tavolo delle Istituzioni locali Regione, Citta' ...

AGIS Lazio presenta proposte a beneficio dello spettacolo dal vivo Il Domani d'Italia

Meloni: accordo per due centri italiani per migranti in Albania Il Domani d'Italia

Roma, 6 nov. (askanews) - La nuova AGIS Lazio (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), durante l'incontro che si è svolto stamattina a ...ANEC LAZIO CHIEDE CON FORZA L’AZZERAMENTO DELLA NEO COSTITUITA UNIONE REGIONALE AGIS L‘ANEC Lazio riunitasi oggi in Assemblea ha unanimemente espresso ...