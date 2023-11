AEW | Sega firma un contratto di sponsorizzazione con la All Elite Wrestling

(Di lunedì 6 novembre 2023) Sean Sapp di Fightful ha annunciato in queste ore che la AEW ha da poco raggiunto l’accordo dicon, storica software di videogiochi Giapponese. A quanto pare la casa nipponica farà da sponsor durante il tag team match tra Chris Jericho, Kenny Omega, Paul Wight contro Kota Ibushi e i mebri della Don Callis Family. AEW si è distinta in passato per le sue collaborazioni crossover con aziende come Warner Bros Discovery e THQ. Quest’ultima ha da pochi mesi lanciato sul mercato AEW Fight Forever, grazie anche alla collaborazione di Kenny Omega, da sempre gran appassionato di videogiochi. AEW conta su un gran numero di appassionati di videogiochi nel proprio pubblico di riferimento. Dovremo aspettare per vedere cosa riserverà il futuro, perché una partnership come questa potrebbe essere molto vantaggiosa entrambe le ...

AEW Welcomes SEGA as Their Latest Sponsorship Partner Ringside News

Cody Rhodes Presented with Unconventional Opponent for Potential Farewell Match in AEW Before WWE Return Ringside News

All Elite Wrestling is looking to get momentum going as it continues to build towards its Full Gear pay-per-view event on Saturday, November 18th. This Wednesday’s episode of Dynamite will feature AEW ...AEW: Fight Forever is set to receive a major update with the release of Patch 1.07 in November 2023. This update brings a plethora of enhancements and fixes ...