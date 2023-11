AEW | Prove di Full Gear per Sting | Allin e Copeland | Trios Match settimana prossima a Collision

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 6 novembre 2023) La AEW fa leper. Il prossimo episodio di, che verrà registrato eccezionalmente di venerdì, segnerà il debutto della federazione di Tony Khan in quel di Oakland con un assaggio di ciò che vedremo in PPV solamente 7 giorni dopo., Darbyed Adam, al secolo Edge, si cimenteranno in unin preparazione al medesimoche combatteranno a Los Angeles contro Christian Cage, Luchasaurus e Nick Wayne anche se, gli avversari, non saranno propriamente i medesimi. Saranno infatti Lance Archer ed i The Righteous (Vincent e Dutch), alleatisi nell’ultimo episodio di, a mettere alla prova la chimica di un duo, come quello di ...