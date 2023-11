AEW | Per Collision ascolti in calo questa settimana

(Di lunedì 6 novembre 2023) L’ultimo episodio di AEWandato in onda il 04 novembre 2023 ha fatto registrare 356.000 spettatori, un bruscorispetto ai 472.000 registrati lascorsa. Per quanto riguarda il target di riferimento, tra i 18 e i 49 anni, lo show ha fatto registrare 110.000 spettatori, un 37% in meno rispetto allaprecedente. I fanno riferimento solo agli spettatori americani in diretta su TNT e non tengono conto di quelli in streaming (su FITE) o collegati in diretta da altri paesi. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.

... il fondo italiano di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso detenuto dal fondo di investimento immobiliare paneuropeo Logistics e gestito da. Il prestito è volto al rifinanziamento ...

Red Velvet tornerà a AEW Dynamite The Shield Of Wrestling

AEW: Grande festa per i 69 giorni da campioni degli Acclaimed e un messaggio speciale da MJF Zona Wrestling

Flair’s appearance on the October 25 episode of “AEW Dynamite” wasn’t just another debut—it ... spotlighting his retirement tour culminating at the Revolution pay-per-view. Amid the swirl of emotions ...AEW, the investment manager, is working on its approach for non ... with a fixed all-in rate of 2.07% per annum, and a £100m interest-only term loan, repayable on 2036, with a fixed all-in rate of ...