AEW | Annunciato un Six-Man Tag Team Match a Collision con Adam Copeland | Darby Allin e Sting

Leggi su aewuniverse

(Di lunedì 6 novembre 2023) Come un fulmine a ciel sereno la All Elite Wrestling, attraverso il suo canale ufficiale X, hauna sei uomini da “tripla AAA”.e String affronteranno in una squadre, Lance Archer e i The Righteous sabato prossimo a. Ilmolto probabilmente è stato voluto dopo i deludenti risultati degli ultimi episodi diandati in onda, come consueto, di sabato sera su TNT. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.