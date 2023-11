Adottare un cane | 8 cose da sapere prima di scegliere un amico a quattro zampe

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 6 novembre 2023) Unè capace di portare una gioia immensa nella vita delle persone che lo accolgono. Anche noi, però, possiamo portare una grande gioia nella loro. Si dice spesso cheunsignifica salvare due vite: la sua e la nostra. E per una volta non è solo un modo di dire. Vediamo come funziona a livello pratico e perché è un gesto così importante. 1. Perchéun? Secondo Eurispes, il 20,7% delle persone che hanno lo ha ricevuto in dono, il 19,3% lo ha preso da una struttura di ricovero, il 17,1% lo ha raccolto dalla strada, il 13% lo ha trovato in un allevamento, il 12,3% lo ha comprato in un negozio, l’11,4% lo ha comprato da conoscenti o privati, il 5,7% ha tenuto il cucciolo di un animale che possedeva già e lo 0,5% lo ha acquistato sul web. Meno di 4 cani su 10, quindi, sono ...