Addio al Telestroke | Tommasetti | “Siamo alla commedia | altro che rivoluzione”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ilnegli ospedali di Nocera Inferiore, Battipaglia e Oliveto Citra è già un ricordo”. Lo fa notare Aurelio, consigliere regionale della Campania e della Lega. Sembra essersi infatti concluso senza avere un seguito il progetto pilota presentato nei mesi scorsi dRegione Campania. Si tratta del cosiddetto teleconsulto, un sistema integrato per la valutazione a distanza e la presa in carico di un paziente colpito da ictus. “. Ci sarebbe da ridere se non parlassimo di problemi molto seri e dei soliti proclami – afferma il consigliere regionale – Il sistema tecnologico venne presentato, neanche a dirlo in pompa magna, dal governatore Vincenzo De Luca, con tanto di dimostrazione pratica simulata al presidio ospedaliero ...