Accordo con Tirana | manderemo i migranti in Albania

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 6 novembre 2023) Una soluzione innovativa.e Italia, dopo l’incontro di oggi tra Giorgia Meloni e Edi Rama, hanno firmato un protocollo che permetterà di trasferire alcunisalvati in mare aperto fino a. “Unche arricchisce un’amicizia storica”, esulta Meloni in conferenza stampa. Un “partenariato strategico” già attivo su tanti temi e che ora si arricchisce con la cooperazione sulla gestione del flusso didall’Africa. La sostanza è questa: l’Italia costruirà due nuove strutture ine, a partire dalla primavera del 2024, ci trasferirà alcuni deiche erano diretti alle nostre coste. Il patto riguarda isalvati in mare dalle autorità italiane (e non dalle Ong) ad eccezione di minori, donne in gravidanza e ...