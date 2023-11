Accadde oggi | 6 novembre | Mauro Meluso ed altre ricorrenze 

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 6 novembre 2023) 6edricorrenze Uno dei più grandi nella storia del River Plate:è il decimo anniversario dalla scomparsa di Roberto Zarate, che con i ‘Millonarios’ vinse vari campionati. Se ne andava esattamente vent’anni dopo Giuseppe Gerbi, 29 presenze in Serie A tra Livorno e Napoli. A proposito del ‘Ciuccio’: l’attuale direttore sportivo dei partenopeigiocò nella Lazio e il 61983 all’Olimpico metteva a segno le prime reti in Serie A e in biancoceleste, contro l’Avellino. Per gli irpini andò a segno Dante Bertoneri, il quale scriveva l’incipit realzzativo con la casacca biancoverde. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.