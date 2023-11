A sostegno degli studenti arrivano altre novità dall’Università per Stranieri di Perugia

(Di lunedì 6 novembre 2023) Una “Gift Card” di 150 euro per viaggiare agliche rinnovano l’iscrizione L’Università perdi Perugia rinnova il suo impegno verso l’inclusione e il supporto aglicon una nuova iniziativa che mira a facilitare la mobilità e l’accesso all’istruzione. Nell’ottica di una mission che vede l’inclusione come pilastro fondamentale, l’UnistraPg ha deciso di assegnare un bonus trasporti del valore di 150 euro, utilizzabile sui servizi di Trenitalia, a una selezione della sua comunità studentesca. Questa iniziativa si aggiunge adgià in atto, confermando l’attenzione dell’Ateneo verso chi sceglie di intraprendere e proseguire il proprio percorso di studi a Perugia. Nonostante l’impegno finanziario significativo, che ammonta a oltre 136.000 euro, a causa di vincoli ministeriali stringenti, il ...

... adella causa palestinese. Una mobilitazione che è stata messa anche sotto accusa da ... che questa è una questione che appassiona i giovani, e la stragrande maggioranzaelettori giovani ...

Sostegno alle imprese per progetti di ricerca industriale: oltre 300 ML dal MIMIT Fiscoetasse

Efrag, nuovi strumenti a sostegno degli Esrs - ET.Group powered by ... ETicaNews

Il ministero della Sanità di Gaza ha dichiarato che almeno 12 persone sono state uccise in un attacco israeliano a una scuola delle Nazioni ...“La storia ci ha insegnato che in momenti come questi dobbiamo alzare la voce e non possiamo restare indifferenti”, si legge nel documento sottoscritto anche dal prefetto Pecoraro ...