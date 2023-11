À la recherche | la recensione | la passione di Giulio Base e quel notevole film di parole

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 6 novembre 2023) Ladi À la: verboso, dolce, appassionato, ildiprova a ri-trovare il tempo perduto in un'epoca culturale e sociale dai tratti ancora sorprendenti. Certo, fin dal titolo è un omaggio a Marcel Proust, ed è anche un forte omaggio a Luchino Visconti, nella sua sceneggiatura verbosa e sorprendente, tuttavia pop nella struttura e nel linguaggio. Ma, più in generale, À la, diretto e interpretato (in un ottimo francese) daè, piuttosto, uno scapigliato divertissement sul cinema, tanto da sembrare una sorta di lettera d'amore che si lega all'ideale di una poetica intellettuale (s)tra-passata, e in qualche modo profetica nella suo essere eclettica e nostalgica. Utilizzando un termine che detestiamo, À ...