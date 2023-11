81 migliori film del 2023 novembre 2023

Leggi su screenworld

(Di lunedì 6 novembre 2023) Ilcinematografico è iniziato nel migliore dei modi, col ritorno del regista di La La Land, Damien Chazelle, sul grande schermo. Babylon, la sua epopea sulla Hollywood del passaggio dal cinema muto al sonoro, è solo uno degli attesissimiche usciranno quest’anno, che vedrà il ritorno in scena di veterani della Settima Arte come Martin Scorsese con il suo Killers of the Flower Moon e proposte inedite e frizzanti come Barbie di Greta Gerwig. In questo articolo, cercheremo di riunire idelin base al mese di uscita, sia al cinema che sulle piattaforme, gli “imperdibili” che riteniamo valga la pena vedere nel corso dell’anno. 1. Babylon Ambientato nella Los Angeles degli anni ’20, durante il periodo di transizione dal ...