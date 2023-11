6 alberghi economici vicini allo stadio Olimpico di Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 novembre 2023) Per i tifosi calcistici di tutto il mondo, lodiè una delle attrazioni più importanti della Capitale. Non solo per seguire le partite dei due top club del territoriono, lae la Lazio, ma anche per vedere decine di altri tipi di eventi pubblici che si svolgono dentro la struttura. Solo per citare qualche esempio, possiamo parlare delle gare di atletica, le partite di rugby della Nazionale Italiana o i concerti dei grandi cantanti italiani e internazionali. GlidiTrovare un posto dove dormire in prossimità dellocapitolino, risulta fondamentale per tante ragioni. Anzitutto, quello di vedere la partita ...