Ziliani | “L’Inter è il Napoli di un anno fa | ma il Palazzo è agitato”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 5 novembre 2023)domina in Serie A come accadde aldello scorso, ma Paololancia l’allarme arbitri. Paoloconfrontaattuale con ildi Spalletti, mettendo in luce le dinamiche arbitrali e la posizione della Juventus.: Inter al Comando, ma senza il Dominio del2023 Paolo, conosciuto per le sue analisi senza peli sulla lingua, ha condiviso le sue riflessioni sulla Serie A, posizionandocome la principale candidata al titolo. Tuttavia, a differenza deldel 2023, che aveva creato un solco netto tra sé e le inseguitrici,non prevede perun vantaggio così marcato. Il ...