Xi invia lettera alla sesta CIIE

(Di domenica 5 novembre 2023) Pechino, 05 nov – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping hato unaChina International Import Expo (), che si e’ aperta oggi a Shanghai. Nella, Xi ha affermato che la fiera annuale, tenutasi per la prima volta nel 2018, ha sfruttato i punti di forza del vasto mercato cinese, ha svolto la sua funzione di piattaforma per gli acquisti internazionali, la promozione degli investimenti, gli scambi tra le persone e la cooperazione aperta, e ha dato un contributo positivocreazione di un nuovo modello di sviluppo epromozione dello sviluppo economico mondiale. Osservando che la ripresa dell’economia mondiale manca di slancio, Xi ha affermato che la Cina rappresentera’ sempre un’importante opportunita’ ...

L'Inps è molto solerte nell'individuare le omissioni, e di solitoa stretto giro un avviso bonario agli interessati per invitarli a saldare il dovuto. Questaè un avvertimento: arriva ...

Trento, scappa dal bar senza pagare: dopo 15 anni invia una lettera di scuse e i soldi. Il locale: «Vieni per un brindisi» Corriere

Il maltempo che imperversa su tutta la nostra regione ha provocato danni e disagi anche a Cava de' Tirreni dove, fortunatamente, si registrano al momento solo danni materiali. Oggi, in via Ernesto di ...TikTok afferma di aver rimosso 'milioni di contenuti' relativi al conflitto tra Israele e Hamas in Palestina, bollandoli come fake news.