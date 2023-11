WWE | Roman Reigns rivendica di essere “intoccabile” dopo la vittoria a Crown Jewel

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 5 novembre 2023)si è affermato come uno dei più grandi wrestler professionisti di sempre, dominando la concorrenza dal suo ritorno nel 2020. Ieri sera, a conferma di ciò, ha vinto anel main event che lo ha visto difendere il suo Undisputed Universal Championship contro LA Knight. Untouchable. Nella notte araba, si è assistito ad un incontro sentito, visto che il pubblico ha appoggiato fermamente Knight. Alla fine, però,ha vinto la contesa grazie all’aiuto della Bloodline.ha commentato su Twitter la sua, affermando disemplicemente. Per la cronaca, il Tribal Chief si allontanerà temporaneamente dal ring. Bisognerà aspettare per vedere quandofarà ...