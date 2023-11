Windows 11 23H2 | Migliora Setup con KB5031656

(Di domenica 5 novembre 2023)11Rivoluziona la Configurazione Microsoft ha lanciato un importante aggiornamento per11 questa settimana, noto come versione, segnando un passo avanti significativo per il sistema operativo. Sebbene gli utenti potessero scaricare le ISO dal giorno dell’annuncio, l’atteso strumento di creazione media di Microsoft non era ancora pronto per supportare il download dell’aggiornamento. A seguito delle … ?

Il maxi - aggiornamento a11è arrivato un paio di giorni fa a tutti gli utenti con un PC compatibile. Qualcuno potrebbe aver colto la palla al balzo per fare pulizia nella memoria del proprio laptop o desktop ed ...

Microsoft rilascia Windows 11 2023 Update (23H2): come ... Hardware Upgrade

Windows 11 23H2 (Moment 4), si allarga la disponibilità dell ... HDblog

Microsoft ha dichiarato che al momento non è possibile scaricare l’aggiornamento 23H2 per Windows 11 tramite il Media Creation Tool. Questa posizione deve essere applicata per la seconda o la terza ...Microsoft - in effetti, un dipendente Microsoft su Twitter - ha confermato tranquillamente che il suo Media Creation Tool (MCT) non è stato ancora ...