Volley femminile | Conegliano espugna Milano davanti ai 12 000 del Forum Haak vince il duello con Egonu

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023)ha sconfittoper 3-1 (23-25; 25-18; 25-20; 25-15) nel big match della sesta giornata della Serie A1 di, andato in scena di fronte ai 12.000 spettatori che hanno gremito il Mediolanumdi Assago (record di presenze per un incontro del campionato italiano). Le Pantere hanno perso in volata il primo set, poi hanno tirato fuori gli artigli e hanno ribaltato agevolmente la contesa, dominando la situazione e battendo la compagine meneghina per la seconda volta nel giro di otto giorni. Si tratta di una prova di forza davvero importante e che lancia un importante segnale anche in ottica scudetto. Settimana scorsa la banda di coach Daniele Santarelli aveva alzato al cielo la Supercoppa Italiana battendo la formazione di Marco Gaspari a Livorno e oggi ha saputo ripetersi ...