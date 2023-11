Visite fiscali | la sentenza del Tar del Lazio | le differenze tra pubblico e privato sono illegittime

Leggi su italiasera

(Di domenica 5 novembre 2023) (Adnkronos) – Non ci può essere una differenza traper “le fasce orarie di reperibilità” delle. E’ quanto ha stabilito il Tar delche ha così annullato il decreto Madia-Poletti. A darne notizia è Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, spiegando che il Tar ha accolto integralmente le tesi del sindacato, esposte dall’avvocato Lorenzo di Gaetano. “La mancata armonizzazione della disciplina delle fasce orarie di reperibilità – sostiene – ha fra l’altro determinato una disparità di trattamento del tutto ingiustificata fra i dipendenti pubblici e quelli del settore, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro, intrattenuto dal personale ...