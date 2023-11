Vigilia Milan-PSG | il programma delle squadre

Leggi su dailymilan

(Di domenica 5 novembre 2023) Non c’è tempo per rimuginare sugli errori commessi ieri sera in campionato contro l’Udinese, tra poco più di 48 ore iltorna in campo (martedì sera, ore 21) in Champions League, avversario il Paris-Saint Germain. Domani aello è giorno di, come tradizione scandita dalle consuete attività media. Primo appuntamento al mattino con il canonico quarto d’ora di allenamento aperto alla stampa: Calabria e compagni scenderanno su uno dei campi di Carnago alle ore 11 per la seduta di rifinitura. Alle 14, nella sala interrata della club house diello, Stefano Pioli e il portiere Mike Maignan parleranno in conferenza stampa agli organi di informazione. Il francese è un ex dell’incontro e per questo la decisione su chi far parlare alladi-PSG è ricaduta su ...