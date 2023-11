Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 novembre 2023) VIABILITA’ 5 NOVEMBRE ORE 18:20 PERCORRENDO LA DIRAMAZIONENORD UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE SULLA DIRAMAZIONESUD SI STA IN CODA ALTEZZA GFANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONESUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA STRADA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA POMEZIA SUD E POMEZIA DIREZIONESEMPRE PER INCIDENTE IN VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA A PAVONA TRA VIA TENUTELLA E LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI RIETI PER ALLAGAMENTI E FRANE ATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO SULLA REGIONALE FI LEONESSA AL KM 42 E SULLA REGIONALE TERNAAN TRA I KM 39 E 41 CIRCA MENTRE RIMANE CHIUSA AL TRAFFICO LA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO Servizio fornito da Astral