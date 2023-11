Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 novembre 2023) Astral infomobilità ascolto con Astral infomobilità un servizio in collaborazione con lain provincia di Viterbo a Nepi percorrendo la principale viene ma si sta in coda tra via tortolini e via Bixio nei due sensi di marcia in provincia di Rieti per allagamenti e frane Attiva limitazioni al traffico sulla strada regionale di Leonessa a km 42 e sulla regionale Ternana tra il km 30 ed il km 41 circa di male che sono traffico la provinciale turistica del Terminillo eventi oggi alle 18 aallo stadio Olimpico Si disputerà il pomeriggio sono istituite quindi possibili deviazioni nelle strade nei pressi dell’impianto sportivo e possibili deviazioni o limitazioni delle linee bus che zona ricordiamo inoltre che oggi nella capitale come ogni domenica sarà attiva la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali devi Dunque 5 di ...