Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2023 ore 13 | 30

(Di domenica 5 novembre 2023) Astral infomobilità Un saluto e buona domenica da Astral infomobilità un servizio dellainiziamo dal raccordo anulare Dove vai Mango in esterna LEGO dei per l’incidente segnalato in precedenza tra le uscite dellaFiumicino e di Ostiense spostiamoci sulla via Braccianese Claudia dove troviamo delle code per lavori all’altezza di Osteria Nuova entrambe le direzioni passiamo agli eventi della capitale oggi nel quartiere Centocelle continua una manifestazione istituita quindi fino alle 22 la chiusura parziale di via dei Castani con conseguente deviazione di 7 linee blu di zona sempre asi sta svolgendo un’altra manifestazione a via di Tor Sapienza la quale è chiusa parzialmente fino alle 22 e Sono deviati quattro linee bus nella zona interessata dall’evento Rimanendo in tema eventi oggi alle 18 ...