“Vi prego salvate mio figlio dai pusher” | l’appello di una mamma ai carabinieri

(Di domenica 5 novembre 2023) Controlli a tappeto in tutta Roma contro il traffico di stupefacenti. Al Quarticciolo, i poliziotti del V Distretto Prenestino, durante servizi specifici, hanno arrestato un 23enne italiano, perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack. Gli agenti hanno seguito un ragazzo a bordo di una moto che, giunto in un parcheggio, ha aperto una vettura lì presente per poi effettuare delle manovre all’altezza del cruscotto. Poco dopo lo stesso si è allontanato con il proprio mezzo passando dai giardini dei lotti condominiali. Nel corso di un servizio di osservazione, gli agenti hanno visto nuovamente il 23enne raggiungere l’autovettura e, a qual punto, sono intervenuti. Il giovane, accortosi della loro presenza, ha gettato della sostanza stupefacente nella parte posteriore del mezzo. All’interno del vano, dove era stato ...