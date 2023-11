Verstappen vince in Brasile | Norris e Alonso sul podio

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 novembre 2023) SAN PAOLO () (ITALPRESS) –, senza mai soffrire, Max, fa suo il Gran Premio dele raggiunge quota cinquantadue successi in carriera. Seconda la McLaren di Lando, autore di una gran gara di tenuta e gestione gomme, così come quella di Fernando, che con la sua Aston Martin chiude ildel Gran Premio brasiliano addirittura in volata sull'altra Red Bull di Sergio Perez, staccando il messicano di soli cinquantatrè millesimi. Delusione, invece, sponda Ferrari, con Charles Leclerc che nemmeno si posizione sulla griglia di partenza a causa dell'incidente occorso durante il giro di formazione per problemi al sistema idraulico del suo volante. Sesta l'altra Rossa di Carlos Sainz, preceduta da Stroll (Aston Martin) e seguita ...