Verona | Baroni | «Io in discussione? Nel calcio lo siamo tutti»

(Di domenica 5 novembre 2023) Le parole di Marco, tecnico del, dopo la sconfitta subita dagli scaligeri in casa contro il Monza Marcoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta delcon il Monza. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Difficile analizzare il lato tecnico. Chiedo scusa ai tifosi,dispiaciuti. In settimana la squadra ha lavorato bene, non ci aspettavamo una prestazione così. Soprattutto nel primo tempostati troppo passivi. Abbiamo fatto una buona ripresa, ma quando prendi gol finisce così… Ora è anche difficile parlare con la squadra, dopo quello che ha fatto in settimana. Però così non è sufficiente, dobbiamo faredi più». SI SENTE IN– «Nel...

... ma guardare anche avanti, alla prossima: il calendario dice che venerdì prossimo c'è il Genoa, altro snodo cruciale per ile per la panchina di: ' Se mi sento in discussione Nel ...

Hellas Verona, Baroni: "Così non è sufficiente. Io in discussione Lo siamo tutti" TUTTO mercato WEB

VERONA, BARONI: "CHIEDO SCUSA AI TIFOSI, SIAMO DISPIACIUTI" - Sportmediaset Sport Mediaset

L’Hellas Verona cade in casa contro il Monza. Per i gialloblu è la quarta sconfitta confitta in Serie A, la quinta contando anche la gara di Coppa Italia contro il Bologna. A decidere il match è la ...Però così non è sufficiente, dobbiamo fare tutti di più". Così l'allenatore del Verona Marco Baroni, dopo la sconfitte per 3-1 in casa con il Monza. "Se mi sento in discussione Nel calcio siamo tutti ...