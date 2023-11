Vento forte | chiuso tratto di autostrada tra svincolo Termoli Molise e svincolo Bari sud Nel foggiano raffiche superiori ai settanta chilometri orari

Ha soffiatosia sulla costa che in quota sulla fascia orientale; le raffiche massime misurate sono state di 144 km orari sul Monte Matajur, 103 sul Monte Canin, 92 a Grado e 88 a Boa ...

Vento forte e mareggiate: danni sul lungomare di Latina: sopralluogo della sindaca ilmessaggero.it

Il vento che ha soffiato in questi giorni con raffiche fino a 40-50 km orari e le mareggiate che si stanno abbattendo sulla costa pontina stanno provocando fanni in vari tratti del lungomare.Il forte vento non permette l’inizio del match. E dopo qualche minuto di valutazione l’arbitro decide per il rinvio. La sfida del San Giobbe di Filottrano dunque tra Castelfidardo e Urbino è stata ...