Valle Caudina in ginocchio | da giorni senz’acqua | si attendono sviluppi

(Di domenica 5 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPrima Airola, poi tra gli altri anche Montesarchio, Cervinara, Rotondi, San Martino, Bucciano. In qualche comune l’acqua è diventato un vero miraggio, in qualche altro c’è stata solo una ridotta erogazione. Sta di fatto che l’emergenza idrica che si è venuta a creare sul territorio, derivante da un guasto alla cabina Enel dell’ impianto di sollevamento del Fizzo (situato a Bonea), lascia lain una crisi d’acqua che non sembra al momento trovare fine. Nell’attesa che Alto Calore fornisca informazioni precise sul completo ripristino dell’ erogazione, il Comune di Montesarchio, col sindaco Sandomenico, ha provveduto a chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco con autobotte e ha attivato la Protezione Civile con un’autobotte privata che è posizionata sul parcheggio ...