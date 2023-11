Valencia – Granada | LaLiga EA Sports | formazioni confermate per Valencia-Granada | Hugo Duro recupera e inizia a giocare

Leggi su justcalcio

(Di domenica 5 novembre 2023) 2023-11-05 16:23:17 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: Valenza E Bomba a mano oggi si affrontano Domenica 5 novembrea partire da 16:15 nello stadio Mestalla in una partita corrispondente a giorno 12 Di La Liga EA. Lui arbitro dell’incontro essere Verdura Garçadalla scuola catalana, e nel VAR essere Del Cerro Grande. A, Mazzo di carte ripetere la squadra titolare della scorsa settimana contro l’Athletic San Mams. Finalmente, UgoHato e giocherà dall’inizio, proprio come intende l’attaccante del Real Madrid. Paco Lópeznel frattempo presentatevi tre cose nuove negli undici di: ritornano Gumbau, Boy e Melendo....