Il presidente ucraino ha invitato Donalda visitare l'Ucraina dopo che l'ex presidenteha promesso che potrebbe porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina in 24 ore se sarà rieletto nel 2024, aggiungendo di 'non sapere' se il ...

Usa 2024, il sondaggio del Nyt allarma i democratici: «Trump è in vantaggio su Biden in quasi tutti gli Stati chiave» Open

Usa,Trump avanti in 5 stati critici, secondo sondaggio NyTimes/Siena Tiscali Notizie

A un anno dalle elezioni, secondo un sondaggio, l’ex presidente repubblicano è favorito nei confronti dell’attuale inquilino democratico della Casa Bianca ...Prima devono essere compiuti tutti gli “sforzi per riportare calma e stabilità” a Gaza, poi dovrà essere avviato il processo per il riconoscimento di uno Stato di Palestina. E a guidarlo non potrà che ...