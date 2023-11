Usa | Trump avanti in 5 stati critici | secondo sondaggio NyTimes Siena

Leggi su ildenaro

(Di domenica 5 novembre 2023) Roma, 5 nov. (askanews) – Il presidente Biden è dietro a Donald J.in cinque dei sei più importanti‘in bilico’ a solo un anno dalle elezioni presidenziali del 2024. Biden sta pagando lo scotto di enormi dubbi sulla sua età e di una profonda insoddisfazione per la sua gestione dell’economia e per una miriade di altre questioni. E’ quanto emerge da un nuovocondotto dal New York Times e dalCollege.ilBiden perde contro, il suo più probabile rivale repubblicano, con un margine compreso tra tre e dieci punti percentuali tra gli elettori registrati in Arizona, Georgia, Michigan, Nevada e Pennsylvania.il, Biden èsolo in Wisconsin, di due ...