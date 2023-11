Usa | Cina | Russia | Iran | quanto conta il nucleare oggi? Risponde Castelli

Leggi su formiche

(Di domenica 5 novembre 2023) Nell’instabile sistema multipolare che si è delineato negli scorsi anni (e continua tutt’a prendere forma), quellorimane uno degli aspetti principali delle relazioni internazionali. Con obiettivi e finalità diverse a seconda dei casi. In queste ore stiamo assistendo al ritiro delladal Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, seguendo una direzione opposta a quella della Repubblica Popolare Cinese, che invece potrebbe aprire un dialogo con gli Stati Uniti proprio sul controllo degli armamenti nucleari.(e come) pesa ancora ilper le potenze mondiali? Formiche.net ne ha parlato con Ludovica, che all’interno del progetto “Third Nuclear Age” dell’Università di Leicester studia certe dinamiche. Il contesto internazionale odierno è in rapido ...