Unità Nazionale | Crosetto cita Lepanto e lancia frecciatine a Salvini | “no a guerre di civiltà”

Leggi su ildifforme

(Di domenica 5 novembre 2023) Non solo le piazze che chiedono di deporre le armi. Ieri è stato il giorno dei festeggiamenti per l’e forze armate. “La difesa della pace è un compito fondamentale per chi indossa la divisa”. Il presidente della repubblica Sergio Mattarella è stato il primo a rivolgersi a soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri e L'articolo proviene da Il Difforme.