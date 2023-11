Un' esibizione leggendaria al cinema solo dal 6 all' 8 novembre e | in sale selezionate | in anteprima oggi 5 novembre

Leggi su iodonna

(Di domenica 5 novembre 2023) Callas-Parigi, 1958 è un film concerto ??? di Tom Volf con Maria Callas. Nel dicembre del 1958 Maria Callas si esibiva all'Opéra di Parigi nel concerto La Grande Notte dell'Opera: una serata storica, trasmessa in diretta in tutta Europa. Quel film concerto arriva ora in sala, restaurato in 4K e col suono Dolby Atmos a partire dalle bobine originali in 16 mm, e per la prima volta proposto interamente a colori (dal 6 all'8e, in, inil 5). Maria Callas. (© Fonds de Dotation Maria Callas)