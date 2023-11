Una vita intensa e ricca di dramma Ora la monumentale biografia di Benjamin Moser | ricchissima di interviste ai suoi e alle sue ex e basata soprattutto sui diari | sta per diventare un film con Kristen Stewart

Leggi su iodonna

(Di domenica 5 novembre 2023) Il 13 novembre 2004, a Seattle, il team dei medici le comunicò la terribile notizia: il trapianto di midollo, ultima spiaggia per fermare la leucemia mieloide, non aveva funzionato. «Vuol dire che sto morendo?» urlò Susan Sontag. Non avrebbe visto il nuovo anno. Un assistente cercò di confortarla: «Forse è meglio che approfitti di questo tempo per concentrarsi suivalori spirituali». E lei: «Io non ho valori spirituali». L’assistente ci riprovò: «Forse è meglio che approfitti di questo tempo per stare con iamici». E lei: «Io non ho amici». ...