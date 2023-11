Un uomo tedesco | chi è il fidanzato misterioso di Vladimir Luxuria

Leggi su biccy

(Di domenica 5 novembre 2023) La scorsa settimana in quel di Verissimoha confessato di essersi fidanzata con un. L’unico dettaglio? Che è più giovane di lei. “Devo dire una cosa a mia madre: ho un amico speciale! Ovviamente lui lo sa, abbiamo concordato con lui di dirlo. Va avanti da un po’ di tempo, è più giovane di me. È cominciata come una relazione aperta, ovvero ci diciamo che siamo una coppia aperta ma non lo siamo, dato che non ci tradiamo e siamo gelosi. Lo so che sono strana!” A rivelare ulteriori dettagli è stato Alberto Dandolo su Dagospia sottolineando come l’, oltre a essere più giovane di, è di origine tedesca, lavora nel sociale ed è un amico di Bastian Muller, il nuovodi Ilary Blasi. “Procede a gonfie ...