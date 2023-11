Non passano molti chilometri che mi accorgoottimistica era stata la mia stima e decidiamo ... Dal confronto la spesa in elettrico è stata di oltre 16 euro in più, un vero. D'altra parte ...

"Un salasso....": quanto costa la guerra contro il terrore di Hamas ilGiornale.it

Tfr, un salasso da 120 milioni: ecco quanto peserà sulle aziende ... l'Adige

Questo, ha spiegato il Times of Israel, tiene conto del significativo e massiccio appello dei riservisti che devono lasciare il lavoro – la più grande mobilitazione dalla guerra dello Yom Kippur del ...Con la nuova Quota 103 andare in pensione in anticipo costerà fino a 110mila euro totali: ecco quanto si perde sull'assegno mensile.