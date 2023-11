Ultime Notizie Roma del 05-11-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non ci sarà il cessate il fuoco fino al ritorno dei nostri ortaggi lo abbiamo detto i nostri amici e nemici andremo avanti finché non li avremo sconfitti l’ha detto il premier Benjamin Netanyahu che fai lo Stato Stati Uniti Anthony blinken ha chiesto di fermare la violenza estremista contro i palestinesi in cisgiordania durante l’incontro con il presidente palestinese Abu mazen al rahman l’hai qua l’ha chiesto la sospensione immediata della guerra devastante è l’accelerazione della fornitura di aiuti umanitari compresi medicinali cibo acqua elettricità e garbuglia Antea Gabba Papa Francesco lascia un appello tantissimi hanno perso la vita vi prego di fermarvi nome di Dio C’è stato il fuoco il nuovo appello del Santo Padre per un cessate il fuoco in Israele Palestina ...