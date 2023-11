Ultime Notizie Roma del 05-11-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stato arrestato l’uomo che oltre 18 ore ha bloccato all’aeroporto di Amburgo lo scanner è stato chiuso a tutti i voli in arrivo è in partenza da sabato sera quando l’uomo un 35enne armato aveva sfondato la barriera di sicurezza a bordo di un’auto delle Entrate vista la salitore si era barricato all’interno della vettura parcheggiata davanti al terminal della direzione generale tenendo in ostaggio la sua bimba di 4 anni la piccola farebbe bene la guerra in primo piano fonti locali fanno sapere che il valico di rafah tra Gaza Egitto resta chiuso per gli stranieri B nazionali mentre in funzione per l’ingresso di aiuti umanitari internazionali il dell’accusa amato usa gli ospedali della striscia come scudo per attività militari Intanto il bilancio di morti palestinesi Installa ...