Ultime Notizie Roma del 05-11-2023 ore 16 | 10

(Di domenica 5 novembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale Ines tu di almeno 36 giornalisti e operatori sono stati tra le migliaia di persone uccise Agata dall’inizio del conflitto il 7 ottobre lo ha invitato per la protezione dei giornalisti di askanews secondo l’organizzazione con sede a New York la guerra tra Israele e hamas diventata il periodo più mortale per il reporter e che si occupano di conflitto Da quando ha iniziato a documentare le vittime tra i giornalisti nel 1992 nell’ultimo aggiornamento pubblicato ieri comitato per la protezione dei giornalisti scrive di 36 morti 31 solo palestinesi 4 litri anni uno li malese 8 giornalisti sarebbero rimasti feriti tre risultano dispersi altri otto sarebbero stati arrestati Chéri mansur coordinatore del programma del gruppo per il Medio Oriente e Nord Africa affermato che il giorno lì ...