Udinese | Cioffi | 'Avevamo poche possibilità | ce le siamo giocate tutte'

Commenta per primo Il tecnico dell'Gabrieleha parlato a Sky dopo la vittoria sul Milan: 'Credo che la voglia di vincere faccia parte di noi, di me: avevamo poche possibilità di giocarcela, le abbiamo messe tutte sul ...

Udinese, Pafundi confida in Cioffi: senza minutaggio può andar via GianlucaDiMarzio.com

Ma il Var non può intervenire", ha riferito il giornalista a SKY Sport. Quella di questa sera è la prima vittoria da parte dell'Udinese in questo campionato, un successo che porta la firma di Cioffi ...A ciò si aggiunge la gabbia che Cioffi eregge per contenere Leao, sempre raddoppiato. Nella ripresa Pioli manda in campo Okafor al posto di un evanescente Jovic e Adli per migliorare la qualità del ...