Ucraina | Zelensky smentisce Zaluzhnyi | ' non c' è situazione di stallo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 novembre 2023) Kiev, 5 nov. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyrha smentito l'ipotesi del comandante in capo dell'esercito Valeriisecondo cui la guerra con la Russia avrebbe raggiunto una fase die un portavoce della sua amministrazione ha rimproverato il generale accusandolo di facilitare "il lavoro dell'aggressore".ha espresso la sua valutazione dellain un'intervista pubblicata questa settimana. “Proprio come durante la prima guerra mondiale, abbiamo raggiunto un livello tecnologico che ci mette in unadi”, ha detto all'Economist , aggiungendo: “Molto probabilmente non ci sarà alcuna svolta profonda e positiva”.ha detto che la guerra è entrata in una fase di logoramento in cui ...