Tutte le differenze tra popolari e conservatorismo della destra Il commento di Chiapello

(Di domenica 5 novembre 2023) “Sono passati esattamente quarant’anni da quando Giorgio Almirante motivava a Enzo Biagi le ragioni del proprio sostegno a una revisioneforma di governo in senso presidenzialista. Oggi il presidenzialismo si ripropone nelle sembianze del ‘premierato all’italiana’”. In questo passaggio dell’articolo di Angelo Ciardullo, “Premierato, dal sogno di Almirante a quello di Meloni” c’è tutta la distanza storica ed ideale tra ie democratici cristiani e coloro che arrivano dall’esperienza missina o lì si sono accasati per dignitose ma individuali salvezze (senza considerare le posizioni del cosiddetto “partito francese” probabilmente alle prese con la proposta di Macron di inserire l’aborto come diritto nella Costituzione d’oltralpe rendendolo politicamente incompatibile con un cattolico in politica: su certe riforme ed i suoi danni si ...