Turchia | manifestanti pro Palestina circondano la base militare americana | dispersi con i gas lacrimogeni – Il video

(Di domenica 5 novembre 2023) Inun gruppo dipro-si è dato appuntamento per protestare all’esterno di unaaerea che ospita armi e truppe statunitensi ad Incirlik, nel sud-est del Paese. L’azione dimostrativa è stata organizzata dalla Humanitarian Relief Foundation, un’organizzazione non governativa islamica che nel 2010 ha noleggiato una flottiglia per cercare di raggiungere Gaza, sottoposta al blocco dello Stato ebraico, provocando un raid israeliano che uccise dieci persone. Da alcunidiffusi oggi sui social media si vede la polizia turca che spara gasper cercare di disperdere la folla, che si era radunata fuori dalladi Incirlik con l’obiettivo di circondarla. November 5, 2023 Leggi ...

Inun gruppo dipro - Palestina si è dato appuntamento per protestare all'esterno di una base militare aerea che ospita armi e truppe statunitensi ad Incirlik, nel sud - est del ...

Turchia, manifestanti pro Palestina circondano la base militare ... Open

**Mo: manifestanti tentano di irrompere in base americana in Turchia** SardiniaPost

Israele, Blinken parte per la Turchia dall'aeroporto di Tel Aviv 05 novembre 2023 Antony Blinken è partito domenica da Tel Aviv diretto in Turchia. Il segretario di Stato americano ha incontrato domen ...Hamas: '12 morti in un attacco a una scuola dell'Onu'. 'Attacco notturno presso ospedale per bambini a Gaza'. Secondo il ministero della Sanità locale ci sono due morti. Fonti Usa, Hamas ha nascosto n ...