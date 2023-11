Troppa gente intorno | Bernardini De Pace vuota il sacco

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 novembre 2023) AnnamariaDe, avvocata esperta in diritto familiare tra le più celebri in Italia, attraverso un'intervista concessa al settimanale Sette, ha chiarito il motivo che l'ha spinta a rimettere il mandato nell'ambito della causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La matrimonialista aveva in un primo momento preso le difese del calciatore. Poi, all'improvviso, il passo indietro. "È andata così perché c'era, e io sono una prepotente e volevo comandare”, ha affermato, uscendo allo scoperto e facendo luce sul dietrofront. Tra figli, eredità, borse e Rolex, la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha riempito pagine e pagine di giornali. Intervistato da Walter Veltroni per il Corriere della Sera, proprio giovedì lo stesso Totti ha pronunciato ...