Tromba d' aria a Fregene | alberi caduti e danni | chiuse alcune strade

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 5 novembre 2023), frazione di Fiumicino in provincia di Roma, dopo il passaggio di unad'. A cadere sono stati di tre grossi pini, uno dei quali in via Castellammare, la via principale di, di cui un tratto è stato interrotto. Gli altri due pini sono crollati nell'isolato circostante, causandoa recinzioni e siepi. Uno dei due è caduto dentro il giardino di un'abitazione. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri fino alla cessata emergenza a causa del maltempo. Inoltre, proprio per "tutelare i cittadini a causa deidel maltempo" è stata disposta, dopo il passaggio dellad', la temporanea chiusura a ...