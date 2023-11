Traffico Roma del 05-11-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 novembre 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani sulla A1-napoli a seguito di un incidente si è formata una coda di 6 chilometri tra Ceprano e Frosinone verso terminati rallentamenti in direzione di Napoli decisamente migliorato ilsulle altre strade ed autostrade della capitale attenzione sulla via del mare alberi sulla carreggiata altezza viti verso Ostia allo stadio Olimpico incontro di calcioLecce possibile i disagi alal termine del match ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità